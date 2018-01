Badalada, Praia do Rosa já foi um rústico reduto de surfistas Desculpas não faltam para conhecer Imbituba, 97 quilômetros ao sul de Florianópolis. Além de ser considerada a capital brasileira da baleia franca, a cidade tem belas praias, pousadas para todos os bolsos e restaurantes de primeira linha. A estrutura turística se concentra na Praia do Rosa, com seus três quilômetros de faixa de areia banhados por um mar entre verde e azul, cercados por morros cobertos de Mata Atlântica. É tão encantadora que é a única brasileira na lista das 37 baías mais bonitas do mundo.