Bagagem perfeita, sem mais nem menos

Travel Sense

www.travelsense.org

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir de dados como o número de viajantes, o clima do destino e as atividades programadas, o site permite que você crie listas personalizadas. As indicações - separadas por categorias como roupas, acessórios, documentos e itens de higiene pessoal - dão boa base do que você não pode esquecer de colocar na mala. A página também divulga recomendações da Associação Americana de Agentes de Viagem para o bom aproveitamento do espaço.

Universal Packing List

upl.codeq.info

Oferece opção semelhante. Basta preencher um formulário para você receber uma sugestão de lista por e-mail.

The Travelite

www.travelite.org

Criado para ajudar os viajantes a percorrer o mundo levando menos bagagem, o blog traz dicas preciosas. Desde a arrumação das malas a produtos úteis. Também há posts sobre compras e questões de segurança.