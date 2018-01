Bairros de imigrantes, uma ótima pedida Mais de uma vez durante minha tentativa de passar um fim de semana com US$ 100 em Melbourne fui salvo pela comida. Fins de semana econômicos como este são mais fáceis em cidades com bairros de imigrantes, e Melbourne é cheio deles. Para jantar no sábado, decidi abrir mão de Chinatown e Little Saigon e ir ao decadente centro comercial de Footscray, facilmente acessível de bonde e embalado por uma estranha combinação de cozinhas de países como Etiópia, Vietnã, Sudão e China.