Baixa temporada: última chamada

Faltam poucas semanas para o verão, o início da alta temporada e, consequentemente, da época mais cara para viajar. Mas quem tem chance de tirar alguns dias de folga até meados de dezembro ainda pode encontrar pacotes por valores mais amigáveis.

Selecionamos as melhores pechinchas no Brasil antes do aumento de preços. No blog do Viagem (blogs.estadao.com.br/viagem) há outras ofertas, para roteiros no exterior. Os preços são mínimos por pessoa, em quarto duplo e com aéreo incluído (rodoviário no caso de Mangaratiba).

COM SAFÁRI

Mangaratiba

Cerca de 500 animais vivem no Portobello Resort & Safári (portotel.com.br; 0800-282-0868), em Mangaratiba, no Rio. Passeios são feitos em carros 4x4. Até 22 de dezembro, pacote de 2 noites sai por R$ 1.895. Depois, R$ 2.165.

ENTRE LAGOAS

Jericoacoara

De buggy, você chega às lagoas Azul e do Paraíso e passa horas entre porções de peixe, banhos nas águas transparente e relax nas redes. Jericoacoara é um dos vilarejos de praia mais charmosos do País, O pacote de 7 noites (2 em Fortaleza) sai por R$ 2.040 na Freeway (freeway.tur.br; 11-5088-0999) até o dia 30. Depois, R$ 2.212.

NO CERRADO

Chapada dos Veadeiros

São 4 noites de hospedagem na vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, por R$ 1.540. O pacote inclui traslados de chegada e partida desde o aeroporto de Brasília, café da manhã, 5 refeições, 3 lanches de trilha e passeios acompanhados de guia local. O valor será reajustado para R$ 1.752 a partir de 18 de dezembro. Da Filhos da Terra(filhosdaterra.com; 11-3171-2000).

AO NATURA

Fernando de Noronha

Passar 7 noites na ilha mais cobiçada da costa brasileira sai por R$ 2.884 entre os dias 1º e 15 de dezembro, e R$ 3.460 em janeiro. Com café e passeios. Da Pisa Trekking (pisa.tur.br; 11-5052-4085).

ÁGUAS TERMAIS

Rio Quente

Dezoito nascentes de águas quentes alimentam 13 piscinas no complexo do Rio Quente Resorts (rioquente.com.br; 11-3512-4830). Pacote de 7 noites, R$ 2.384, para saídas de 11 a 18 de dezembro, e R$ 4.163, entre 8 e 15 de janeiro.

RESORT

Ilha de Comandatuba

Entre coqueirais e 21 quilômetros de praias quase desertas, o Hotel Transamérica ocupa a Ilha de Comandatuba, em Una, no sul da Bahia, e conta com infraestrutura impecável. O pacote de 7 noites, com café da manhã e jantar incluídos, custa R$ 5.202, até 18 de dezembro. Depois, R$ 7.799. Reservas: comandatuba.com.br; 11-3257-3111.

PISCINAS

Maragogi

Localizada na região alagoana conhecida como Costa dos Corais, Maragogi ganhou terreno na preferência dos viajantes brasileiros graças à beleza de suas praias, repletas de piscinas naturais. Passar 7 noites no destino, com hospedagem na megaestrutura do resort Salinas de Maragogi, custa R$ 3.165 até o dia 30. A partir daí, o valor será reajustado para R$ 3.973. Da Maktour (maktour.com.br; 11-3818-2222).

MUITO AXÉ

Salvador

Por R$ 822, até o dia 31, você passa 2 noites no Ipanema Plaza (ipanemaplaza.com.br; 21-3687-2000), hotel design em uma badalada esquina do bairro, entre as ruas Farme de Amoedo e Prudente de Moraes, a uma quadra da orla. E com direito a serviço de entrega de guarda-sol, espreguiçadeira e toalha na praia. O preço sobe para R$ 1.135 a partir de 1º de dezembro.

PURO AGITO

Rio de Janeiro

BEIRA-MAR

Itacaré

O pacote da Sem Fronteiras (semfronteiras.tur.br; 11-2091-3595) inclui 7 noites de hospedagem com café da manhã na Pousada Atlântica, perto do centro de Itacaré e a 200 metros da Praia da Concha. Traslados desde e para Ilhéus e passeios a cinco praias, com guias locais, fazem parte do pacote. Custa R$ 1.300 até 4 de dezembro - depois, o valor vai a R$ 1.700.