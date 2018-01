Balada noite adentro ao som de forró, reggae e MPB

No quesito restaurantes Jeri está muito bem servida. Para porções de lagosta a preços justos, escolha o Sabor da Terra (Rua do Forró, s/nº). O Rústico e Acústico (Rua São Francisco, s/nº) prepara a melhor versão do prato local, camarão no abacaxi. Mix de loja de artesanato (as bonecas de pano são irresistíveis) e restaurante, o Carcará (Rua do Forró, 530), com pratos regionais como bobó e arrumadinho, é o melhor endereço para comer bem da vila. A padaria Santo Antônio abre durante a madrugada, com pão quentinho para quem ainda está acordado.

De Jericoacoara a Jijoca, jardineiras fecham o circuito off road. Depois, são 305 quilômetros de ônibus até Fortaleza. Na capital, concentre-se em caminhadas pelo calçadão da orla de Iracema e esqueça as praias.

Nenhuma é capaz de igualar a beleza das faixas de areia que você viu até aqui.