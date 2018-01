Balada vip nas alturas de Moscou

No coração de Moscou é sempre Natal. As lojas instaladas no térreo dos prédios centenários do centro histórico exibem vitrines eternamente enfeitadas com lâmpadas piscantes. Desenhos coloridos que anunciam logomarcas e promoções noite adentro.

Tanto que é possível dispensar a iluminação pública e se guiar apenas pelas cores do comércio da Avenida Tverskaya: azul e verde para bingos e joalherias; amarelo para lojas de eletrônicos; rosa e vermelho para butiques de roupas e sapatos. Acostumados a temperaturas na casa dos 30 graus negativos, os russos comemoravam o atraso na chegada do frio e o clima ameno - 5 graus positivos. Até bem tarde ainda era possível encontrar pessoas caminhando pela rua.

Diante do clima de festa, deixar o ambiente aquecido do bar do Marriot Grand Hotel, pouco antes das 2 horas, para ir a uma danceteria do outro lado de Moscou não pareceu nenhum sacrifício. Partimos em cinco: três russos, um austríaco e eu. Nossa entrada, explicou-nos Vlad Tanvel, que liderava a excursão, dependia de uma pequena operação de troca temporária de identidade. Não havia dado tempo de incluir na lista de convidados nem o meu nome nem o do jornalista austríaco. Sem nome nesse rol, impossível ter acesso ao clube Krysha Mira - ou "topo do mundo", em bom português. "Mas colocamos nomes extras", explicou Tanvel. A partir dali, fui rebatizada como Sônia Vásquez.

Labirinto

De carro, atravessamos a via sobre o Rio Moscou e chegamos à antiga cervejaria Badaevsky, na Rua Tarasa Shevchenko. Com a parca iluminação, mal avistei o complexo de tijolos aparentes datado de 1800. No topo de um dos prédios fica o mais badalado clube noturno de Moscou. Na vizinhança silenciosa, Tanvel começou a subir uma longa escada de ferro.

No patamar intermediário, em um aclive, quatro seguranças exibiam caras de poucos amigos. Temi que pedissem o passaporte e descobrissem a farsa, mas, felizmente, fomos todos aceitos. Ainda cruzamos com outros dois seguranças na parte mais alta da escada, responsáveis por abrir os pesados portões de ferro no longo muro.

Depois de mais uma escada de ferro chegamos ao hall claustrofóbico. Funcionários se encarregam dos casacos pesados. Até ali, nada tinha cara de danceteria. Parecia mais uma visita a um sítio histórico secreto, controlado por agentes federais. Um novo lance de escadas muda repentinamente a sensação. Alcançamos um andar amplo, inteiramente espelhado. Divãs de couro branco sugerem descanso e relaxamento.

No bar, um garçom sorridente oferece bebidas, apontando a coqueteleira em nossa direção. Fico espantada com os muitos rublos ao lado de uma carta de drinques limitada, ainda que internacional. Escolho um mojito e levo um susto ao recebê-lo: o copo bate quase na minha cintura. Tenho nas mãos 1 litro de rum, soda e hortelã macerada.

Modelos, atletas e a nata da noite de Moscou formam o público do lugar. A reputação do Krysha Mira é tamanha que o clube, aberto às sextas e aos sábados durante os meses quentes, se dá ao luxo de promover festas com dress code predeterminado. E consegue quórum que o respeite. Segundo as fotos disponíveis no site, já ocorreram noites "espaciais" e "da pantera cor-de-rosa".

A grande atração da noite está a outro lance de escadas de distância. A pista principal fica no teto do antigo prédio da Badaevsky. São duas enormes tendas brancas armadas em uma das partes mais altas do complexo. As laterais são fechadas com paredes de vidro. A vista é magnífica. Para apreciá-la vale a pena enfrentar o frio na área descoberta. É possível ver a linha de arranha-céus em construção da chamada Moscou Comercial, a oeste da cidade, com previsão para se livrar dos guindastes só em 2020.

Ali estão os 67 andares de escritórios, os apartamentos e o cassino do Edifício Eurásia. Em breve, também será possível espiar a nova sede do governo moscovita: o complexo de quatro torres em formato de M já deveria ter sido entregue, mas continua em construção.

Site: www.kryshamira.ru

Desfilar, dançar e ver o dia clarear