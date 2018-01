Balmorhea, pausa para um mergulho

Faça uma pausa para um mergulho em uma piscina de águas naturais. O parque estadual da cidade de Balmorhea, a uma hora de Marfa ou cerca de 250 quilômetros do Big Bend, é um verdadeiro oásis no deserto. O local abriga uma imensa piscina de águas límpidas, belos gramados e mesinhas para fazer piquenique ou simplesmente curtir o sol.

Dá para passar um dia inteiro e recarregar as energias. A entrada custa US$ 7, com direito a usar todas as instalações, que incluem banheiros limpos, vestiários e restaurantes.