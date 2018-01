Conheça: Balneário Camboriú – ou simplesmente Balneário, como dizem os catarinenses – é um dos principais destinos de veraneio do sul do Brasil. Quem vai de carro ou aluga um pode fazer um belo passeio pela estrada Interpraias até escolher sua favorita para fincar o guarda-sol, com direito a belos mirantes entre as praias de Taquinhas e Taquara e logo ao sul da Praia do Pinho, uma praia nudista.

A Praia dos Amores é a mais central. A Brava Sul tem clubes badaladinhos de praia, bons para ir com amigos, como o Brava Sushi, o Buka Beach e o Solem. Da Barra Sul, saem durante a temporada os Barcos Pirata (barcopirata.com.br, R$ 40), que passeiam por cerca de uma hora e meia pela costa do balneário até a Praia de Laranjeiras, uma das melhores opções para banho de mar. A principal atração turística é o Parque Unipraias (R$ 39), um ecoparque temático cujo acesso é feito por um teleférico da Barra Sul. Ali, diversas atrações (pagas à parte) entretêm a família, de uma floresta fantástica a uma super tirolesa, a ZipRider, que chega até a Praia de Laranjeiras.

A Avenida Brasil concentra o principal comércio da cidade e a Avenida Atlântica, à beira-mar, boa parte dos bares e restaurantes do Balneário. Há um bondinho, o Bondindinho, que por menos de R$ 5 percorre toda a orla da cidade. Camboriú tem também sua estátua do Cristo Redentor, o Cristo Luz, que pode ser visitada no alto de um dos morros da cidade (www.cristoluz.com.br, R$ 30).

Não deixe de visitar: Bombinhas, cidade a 35 quilômetros do centro de Camboriú, foi eleita uma das melhores praias do Brasil.

Se tiver tempo, vá também ao Beto Carrero World (www.betocarrero.com.br, R$ 120), o maior parque de diversão brasileiro, que fica no município de Penha, a 40 quilômetros de Camboriú, e completa 25 anos no fim de dezembro. Com brinquedos clássicos e radicais, diversos shows ao vivo, interação com personagens de filmes como Madagascar, Shrek, Megamente e Kung Fu Panda, áreas temáticas e até um zoológico, é um programão para quem viaja com crianças.

Considere também: Passeios de um dia à vizinha cidade de Blumenau também são bastante comuns a partir de Balneário; fáceis de fazer de carro e fartamente oferecidos pelas agências locais. A vida noturna de Camboriú também não deixa a desejar, incluindo grandes clubs como Warung e Green Valley e restaurantes que tarde da noite viram balada, como o disputado Taj.

Evite: De junho a setembro, costuma fazer frio e curtir as praias pode ficar complicado.

Economize: Durante a alta temporada, sobretudo de dezembro a fevereiro, os preços da hotelaria sobem bastante. Reserve com antecedência para garantir melhor preço. Comprar os ingressos para o Beto Carrero World online sai mais barato – e, por meio de uma agência de viagem local, garante também transporte ida e volta para o parque.

Saiba mais: www.secturbc.com.br