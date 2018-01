Banho no jardim A ducha cai sobre a cabeça, com o corpo imerso na banheira em nível mais baixo do que o restante do banheiro. A água respinga nas plantas, no jardim que parece invadir o local. A sensação é a de estar no gramado da área externa, mesmo porque as portas se abrem inteiramente para ele no bangalô da Fazenda São Francisco do Corumbau, na Bahia (corumbau.com.br).