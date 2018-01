Banho ou passeio com elefantes Um dos programas mais clássicos em Chitwan National Park é o safári a bordo de elefantes, que levam até quatro turistas cada. Cerca de 15 animais que pertencem ao governo fazem o passeio (2 horas, 1.200 rupias ou R$ 28). Empresas privadas também operam (1h30, 1.500 rupias ou R$ 35). As filas para os tours oficiais costumam ser enormes, já que são mais baratos e os únicos autorizados a entrar no parque nacional. Perdi a vontade de experimentar o passeio após acompanhar o banho dos bichos. Por 100 rupias (R$ 2) turistas sobem nos bichos e ganham duchas de água atiradas pelas trombas. O tratamento dispensado por seus cuidadores me pareceu por demais cruel, batendo e puxando as orelhas dos desobedientes. / F.M.