Banho turco e massagem, puro relax

Para o banho turco (395 dirhams ou R$ 213 por 40 minutos), usando roupas íntimas fornecidas pelo spa, você deita em uma base de pedra octogonal, compartilhada com outras três pessoas do mesmo sexo. Primeiro, uma esfoliação com bucha vegetal. Depois, seu corpo é coberto por uma alta camada de espuma (feita com sabonete de azeite de oliva, ela é despejada sobre a pele através das tramas de um saco de tecido). E o próprio tecido é usado para esfregar o corpo, em um banho intercalado com massagem relaxante.

O contato delicado da espuma e a água morna despejada lentamente com jarros de prata proporcionam um prazer e acolhimento quase infantil. Entre uma leva de água e outra, dá para abrir os olhos e espiar a enorme cúpula decorada com motivos turcos - visão quase tão boa quanto o banho em si.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, já de roupão, você é levado a uma tenda cheia de almofadas, em frente a uma piscina coberta. Um copo de uma bebida típica turca (uma espécie de coalhada salgada) e um de água fresca, e a funcionária sugere: "Agora você pode relaxar um pouco aqui". Como se o banho já não tivesse sido relaxante o suficiente.