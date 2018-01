Mostra Viajar traz Túnel de Sensações ao Parque do Ibirapuera

SÃO PAULO - Quem mora em São Paulo sabe que passar frio e calor no mesmo dia é comum. Mas nada como sentir na pele cada uma das estações climáticas viajando. Sem tempo? Experimente, então, passar pelo Túnel de Sensações montado no Pavilhão de Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, neste fim de semana. O local receberá a Mostra Viajar, repleta de atrações que levam o público a lugares dentro de fora do Brasil. A ideia, segundo a organização do evento, é estimular o espírito viajante das pessoas, mostrando um pouquinho de cada destino.

Uma das grandes novidades é o Bar de Gelo de Santa Catarina, onde os visitantes podem tomar vinho no copo de gelo, sentindo um friozinho de -5ºC. Muito gelado? Então passeie pelo mundo de Beto Carreiro e do famoso festival de música October Fest. Em minutos, você chegará a Foz do Iguaçu, onde poderá contemplar fotografias e vídeos da região em meio à cortina de vapor que faz alusão às cataratas ou apostar a sorte em seu cassino.

Para dar uma ideia do potencial turístico de cada região do País, o Ministério do Turismo montou na Mostra um Túnel das Sensações. É um passeio em um espaço 360º que reproduz a neve do Sul, a corrente de ar quente do Norte e o vento forte e a maresia do Nordeste enquanto exibe imagens de cada cantinho do Brasil, suas praias paradisíacas, Floresta Amazônica etc.

Também dá pra conhecer (e experimentar) um pouco mais de destinos internacionais, como Seychelles, Arizona (EUA), Noruega, Mônaco, Dinamarca, Barbados, entre outros. Nstes seis, aliás, os visitantes terão a chance de fazer uma foto em suas paisagens, como se estivessem mesmo viajando.

Além das atrações sensoriais, também terão palestras com viajantes, blogueiros, TripAdivisor e donos de hostels e uma área de alimentação com Food Trucks que servem pratos variados, do temaki ao risoto. Se não resistir à experiência e decidir arrumar um tempinho para viajar, há a opção de fechar pacotes no próprio evento, em pontos de vendas montados no pavilhão.

A Mostra Viajar começa nesta sexta, 29, e vai até domingo, entre 11 e 19 horas. Os ingressos saem por R$ 15 (individual), R$ 20 (duplo), crianças até 6 anos não pagam e estudantes e pessoas com mais de 60 anos têm direito à meia entrada do bilhete individual.