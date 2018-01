Bar serve drinques inspirados em perfumes famosos Um drinque no bar do luxuoso hotel The Ritz-Carlton (ritzcarlton.com), na Potsdamer Platz, pode render uma experiência diferente para o paladar. O Fragrances criou bebidas inspiradas no cheiro de perfumes famosos, que se destacam já na apresentação. O gosto, contudo, é peculiar - alguns realmente lembram um perfume (o que, convenhamos, não é bom para uma bebida).