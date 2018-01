Parque Güell

parkguell.es

Para admirar a peculiaridade do trabalho do arquiteto Antoni Gaudí sem pagar as entradas cobradas na Casa Batlló (20,35 euros; www.casabatllo.es), La Pedrera (16,50 euros; lapedrera.com) e Sagrada Família (13,50 euros; sagradafamilia.cat), o belíssimo Parque Güell é um achado gratuito. Por enquanto: há uma polêmica local desencadeada pela pretensão do organismo administrador de parques de instituir uma entrada, no momento sem data prevista. Há trilhas e construções com os marcantes mosaicos de caquinhos coloridos que caracterizam a obra de Gaudí. O Viaduto das Plantas, com colunas que lembram troncos de árvores, e a icônica salamandra, na entrada principal, são destaques. De metrô, a estação indicada costuma ser Lesseps (linha verde) – dali, são 20 minutos de caminhada até a portaria. Se descer na estação Vallcarca, na mesma linha, você chega pela entrada lateral, mas terá escadas rolantes ao ar livre para subir ao alto da colina onde fica o parque.

Castelo de Montjüic

bcn.cat/castelldemontjuic

Um dos mirantes que não se deve perder em Barcelona, com vista para a orla, no alto da colina de Montjüic, o castelo abriga o Museu Militar e sempre conta com exposições temáticas. A entrada é gratuita entre 1º de outubro e 31 de março.

Museu Picasso

bcn.cat/museupicasso

Referência para conhecer os primeiros anos da carreira do pintor, que viveu em Barcelona, o museu tem entrada gratuita todos os domingos, a partir das 15 horas. Nos outros dias, o ingresso custa 11 euros.

La Boqueria

boqueria.info

Colorido, aromático e saboroso, o Mercado La Boqueria é uma festa permanente – vale mesmo que só para observar a movimentação, os jamóns, os queijos. A localização é a mais turística possível, em plena Rambla, mas muitos moradores frequentam o lugar em busca de bons ingredientes. Se quiser provar (frutas vêm picadas em porções individuais), contudo, você terá de pôr a mão no bolso. No entorno, brechós têm roupas incríveis a 15 euros ou menos.

Tours a pé

newbarcelona-tours.com

barcelonafreetours.com

Além de gratuitos – ao fim do passeio você dá gorjeta se quiser –, os tours a pé são guiados por moradores e podem ser temáticos. Há roteiros pelas obras de Gaudí ou pelo Bairro Gótico. Agende nos sites.

Guia online

Quer programação cultural gratuita todos os dias? O guia online forfree.cat é a fonte. Facílimo de consultar, tem seções para música, cinema, dança, teatro.../M.N.