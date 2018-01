Barcelona e Ibiza, outras baladas imperdíveis

A capital catalã pode não estar mais na vanguarda, mas todos os DJs concordam que ela tem uma atmosfera incomparável. Portanto, saia sem rumo nem hora para voltar: no verão, é dia às 22 horas. O "esquenta" rola nos botecos do Bairro Gótico e do Born, e a noite só começa algumas copas mais tarde, lá pelas 2 horas, em diferentes pistas.

Tem de tudo, basta seguir a sua tribo. Ou não. Em Barcelona é muito fácil experimentar - e curtir - qualquer mundo. Você saberá aonde ir. Tente colocar seu nome nas listas VIP. Em geral, os ingressos custam de 10 a 20 euros, com drink incluído.

Eletrônico

Casas onde o techno não para são: a gigante Razzmatazz (salarazzmatazz.com); a La Terrrazza (laterrrazza.com), no Poble Espanyol, que só abre no verão; e o subterrâneo City Hall, preferido do DJ Anderson Noise. Mais underground? Moog, La Camara e Macarena (macarenaclub.com), no centro antigo.

Turísticas

À beira do Mediterrâneo, a Opium Mar (opiummar.com) é a balada pop do momento, para onde vão todos os gringos universitários. Na mesma orla, no porto olímpico, CDLC (cdlcbarcelona.com) e Shôko (shoko.biz) seguem o mesmíssimo estilo. A Sutton (thesuttonclub.com) também é bem playboy e foca no eletrônico comercial. A diferença é que ali dá para esbarrar vez ou outra com catalães de verdade.

Ibiza

Toda noite é noite de balada forte em Ibiza. Os melhores clubes e os DJs mais renomados do planeta estão lá. Difícil é escolher em qual pista se esbaldar até o sol raiar. As casas têm todas uma programação incrível e lotam de gente bonita e bronzeada. Na dúvida, siga as dicas dos promoters que ficam durante o dia nas ruas e nas praias vendendo ingressos.

A ilha é cara: com menos de 50 você não entra em lugar algum. E a badalação só rola na temporada de verão, entre junho e setembro. Mas quem gosta mesmo de música eletrônica precisa experimentar Ibiza pelo menos uma vez na vida. Coloque na lista as casas Amnesia (amnesia.es), Pacha (pacha.com) e Space (space-ibiza.es), que estão entre as dez melhores do mundo, segundo eleição da revista inglesa especializada DJ Mag.

