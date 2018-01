Barcelona em silêncio

pedalar". A ele se soma o Sant Jordi Sagrada Familia (desde

27 ou R$ 76), da mesma rede, que se gaba de ser "o primeiro albergue com tema skatista de Barcelona".

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu albergue, o Violeta Boutique (violetaboutique.com), escondia-se em um edifício do século 19, perto da Avinguda del Portal de l'Angel, inaugurado no ano passado. O misto de verde-água e cinza suave das paredes do meu quarto ( 75 ou R$ 213) estabelecia um contraste agradável com o laranja do banheiro individual. A varanda envidraçada com poltronas almofadadas era o lugar ideal para desfrutar de meu brinde de boas-vindas: uma garrafa de cava.

Mas o silêncio era total. "Tentamos fazer com que o Violeta Boutique fosse completamente diferente de um albergue tradicional", informa o site do estabelecimento. Conseguiram - mas ao custo de eliminar todas as características de um albergue, inclusive as positivas:

eventos em grupo, espaços

públicos animados.