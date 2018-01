Barcelona Cheio de lojinhas em prédios com séculos de história, o bairro do Raval, no entorno da Rambla de Barcelona e ao lado do Bairro Gótico, é apaixonante. Uma das novidades é o El Bigote del Señor Smith (bigotesmith.com), misto de galeria e espaço cultural que recebe mercados de artesanato e criações de designers locais.