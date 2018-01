BATE-VOLTA

Cool. A viagem até Hong Kong é feita em lanchas, mas você se sente dentro de uma aeronave.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quase todo mundo que vai a um, vai a outro. E realmente vale a pena. A viagem entre ambos é feita em lanchas rápidas superconfortáveis como a da foto, em aproximadamente 1 hora. As saídas ocorrem, em média, a cada 15 minutos. Como o procedimento de embarque é semelhante ao de um avião, é melhor chegar com uma hora de antecedência, caso já tenha comprado seu bilhete. Será preciso passar pela imigração (não esqueça o passaporte).

Uma vez embarcado, você se sentirá dentro de uma aeronave, com direito a comissários explicando os procedimentos de segurança. Leve algo para se entreter: no telão passam apenas comerciais. Informações: http://www.hkf.com/.

Macau serve como "ponto neutro" para quem vem da China continental rumo a Taiwan. Há diversos voos diários entre ambos - o trajeto entre Macau e Taipé pode ser completado em cerca de duas horas. Ônibus transportam os turistas até o centro da cidade, em 50 minutos.

Com jeitão de metrópole, Taipé pode ser explorada de metrô - tudo está escrito em inglês e mandarim. Se for usar o táxi, leve um cartão do hotel com o endereço escrito no idioma local.