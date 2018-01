Bate-volta: Cenote de Ik Kil

O cenote de Ik-Kil se abre no meio de um jardim tropical com cascatas e cipós. Tem aproximadamente 60 metros de diâmetro e de 40 a 50 metros de profundidade.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A paisagem é de tirar o fôlego, embora um pouco do encantamento fique na descida íngreme e úmida de cerca de 25 metros, feita em escadas de pedras, para se chegar à água límpida e azul esverdeada do poço. Pessoas com problema de mobilidade podem ter muita dificuldade. É recomendado descer com um chinelo de borracha.

Centenas de turistas visitam Ik Kil diariamente e um simples mergulho pode exigir paciência nos dias mais agitados. Há duas escadas de madeira que dão acesso à água, além de uma escada de pedra que leva a uma plataforma de salto. Não se arrisque se você não tiver muito fôlego: a água é pesada e nadar ou se manter flutuando requer uma grande dose de energia. A temperatura da água é agradável e você terá a companhia de inúmeros peixes.

Não se acanhe se preferir usar um colete salva-vidas – o aluguel custa US$ 2. A entrada no parque custa US$ 7 e dá direito a usar os vestiários. Terminar o dia, que começou em Chichén Itzá, com um mergulho no cenote de Ik Kil é certamente uma forma mundana de se sentir sagrado. / S.R.C