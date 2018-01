Bate-volta

Quem se interessa por espécies frutíferas, temperos e flores pode fazer uma visita aos Jardins Fruitiers, na cidadezinha de Laquenexy, a 20 minutos de carro de Metz. Almas contemplativas também costumam gostar do local: bancos, espreguiçadeiras e nichos foram estrategicamente instalados para garantir momentos de relaxamento admirando a natureza. Mais: jardinsfruitiersdelaquenexy.com; entrada a 6 euros

lSierck-les-Bains

Também de carro, visite em Sierck o castelo que serviu de lar aos duques de Lorraine, pertinho das fronteiras com a Alemanha e Luxemburgo. Destruída e reconstruída várias vezes desde o século 11, a fortaleza às margens do Rio Moselle hoje exibe partes originais do século 15 e anexos do século 18. Fica a menos de 40 minutos de Metz e promove vários eventos no verão. Mais: chateau-sierck.com; entrada a 4,90 euros