Bate-voltas de Madri

A cidade medieval em que cristãos, judeus e muçulmanos conviviam amigavelmente fica a meia hora de trem rápido AVE. A saída é pela estação Atocha, a mais central; ida e volta a 17,80.

Segóvia

Com o trem rápido AVE dá para ir à cidade do Alcázar e do aqueduto romano (foto)em meia hora. Atenção: o trem sai da estação Chamartín, nos arredores de Madri. Custa 17,80, ida e volta.

Ávila

A mais impressionante das cidades muradas do entorno de Madri fica a 2 horas, saindo de Atocha, ou 1h20, de Chamartín. Por 16,16, ida e volta.

Aranjuez

O Palácio Real e o Museu das Touradas estão a 45 minutos de viagem pelo trem Cercanías. Pegue em Atocha. A ida e a volta saem por 6,30.