Um dos programas mais interessantes é pedalar pela South Bay Bicycle Trail. São 35 quilômetros de ciclovia pavimentada, quase todos na areia, bem perto do mar. Uma boa maneira para curtir esse trecho da costa californiana.

É possível alugar a bicicleta no Píer de Santa Monica. O Blazing Saddles (blazingsaddles.com) tem várias opções, como cadeirinhas para crianças, triciclos ou versões para duas pessoas. O aluguel de um modelo regular sai por US$ 30 (R$ 67) o dia todo. Mas é possível alugar em outras lojas ao longo da ciclovia, que vai até Torrance.

Em todo o trecho há pontos de apoio com banheiros, duchas, bebedouros e locais para deixar a bicicleta e fazer uma pausa. Dá para fazer o programa de patins, skate ou simplesmente durante uma corrida. Dê preferência para os períodos da manhã ou da tarde. Ao meio-dia pode ficar muito quente.

Desjejum. Se a ideia for almoçar ou tomar café da manhã na praia, há um bom número de cafés e restaurantes pé na areia. No Back on the Beach Café (backonthebeachcafe.com), salada de atum e limonada saem por cerca de US$ 20 (R$ 44) mais gorjeta (de 15% a 20% do total da conta, sem os impostos).

O píer, aliás, é um programa obrigatório em Santa Monica. Vale foto na placa que marca o ponto de início da famosa Rota 66 ou brincar nas clássicas opções do Pacific Park. Nele está um dos cartões-postais de Los Angeles, a roda-gigante West Coaster, de cinco andares - no fim do dia, é linda a vista do pôr do sol no Pacífico, ao mesmo tempo em que as luzes do parque começam a se acender e a dar novo colorido à paisagem.

Uma opção para ficar perto de todas as atrações é o hotel Shore (shorehotel.com), com diárias entre US$ 340 e US$ 370 (R$ 753 e R$ 820), mais taxas, por casal. Há quartos de frente para a praia.

Conceito. Bem do lado de Santa Monica está Venice. Vale a pena tirar um dia para andar pela Abbot Kinney Boulevard e visitar suas lojas charmosas e conceituais, onde comprar é apenas parte do programa. Neste celeiro de artistas e designers, o visitante toma um café ou um suco enquanto decide qual sapato levar, num dos estabelecimentos que integram loja e lanchonete.

As ruas também são tomadas por belos murais, onde os artistas deixam suas assinaturas e endereços nas redes sociais. Os preços não são tão baratos, mas é possível encontrar irresistíveis queimas de estoque. / R.T.