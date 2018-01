Bela Prolli

''Fofinho, o Prolli e eu não somos desses que entregam os filhos pro resort e esquecem. Usamos os recreadores com moderação. Mas uma coisa que a gente adora é contratar uma babá cadastrada pelo resort pra ficar olhando as crianças depois que elas pegam no sono. Assim a gente pode sair pra namorar. É melhor ainda quando o resort fica perto de bons restaurantes, como acontece em Arraial d?Ajuda, em Porto de Galinhas, em Natal e em Maceió. Fica a dica!"