Bela Prolli ''Fofinho, deixa eu me solidarizar aqui com todos os pais e mães que precisam subir em aviões com os filhotes nesta época do ano. As pessoas que olham feio pra gente ou pros nossos bebês parece que não sabem que mais cedo ou mais tarde vão estar na mesma situação! Se você é mãe ou pai de primeira viagem, não esqueça de levar uma muda de roupa para você também. E se tiver um DVD portátil, não deixe de subir com ele! Nada acalma mais uma criança do que ver pela 275.ª vez o seu desenho favorito!"