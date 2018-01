Belém, para degustar e instigar o paladar

Bem ao lado do Ver-o-Peso, a Estação das Docas deu novo fôlego à região no ano 2000. Depois de restaurados, os galpões do século 19 se transformaram em um polo turístico de 32 mil metros quadrados. Ao todo, são três armazéns, por onde se espalham restaurantes, lojas e um burburinho ao entardecer. Diariamente, há apresentações musicais nos palcos deslizantes – antigos transportadores de carga, que ficam suspensos sobre o público. Para ver a programação: estacaodasdocas.com.br

Dá para sentar no restaurante Lá em Casa, observando a Baía de Guajará, saboreando delícias como filhote (peixe) com arroz de jambu ou pirarucu com redução de tucupi (pratos a partir de R$ 50); provar a cerveja artesanal Amazon Beer (são sete tipos de chope, com ingredientes regionais); levar para casa lembrancinhas, como os chocolates recheados de castanha-do-pará e cupuaçu (dos deuses); e se jogar nos sabores regionais da tradicional sorveteria Cairu (há ainda outras nove unidades). Entre as 60 variedades, tapioca, açaí, carimbó, taperebá e o onipresente cupuaçu. A bola, bem servida, custa R$ 4.

Além do x-salada

O x-salada tradicional está no cardápio. Mas as estrelas locais levam ingredientes típicos, como jambu e maniçoba (parece uma feijoada, mas com folhas de mandioca no lugar do feijão), em duas hamburguerias da cidade. Na Circus, o jambúrguer, com folha de jambu refogada no alho, além de castanha-do-pará e queijo Marajó, deu fama à casa – a versão com hambúrguer de 160 gramas custa R$ 22,90. A casa conta com duas unidades, nos bairros Umarizal e Nazaré. Mais: circushamburgueria.com.br

Outra lanchonete que colocou no pão os sabores da mesa paraense foi a The Nine (Rua Diogo Móia, 1.114). O cardápio da casa está sempre em transformação – há nove opções e o “dez da vez”, uma criação especial. Entre as opções, Amazônia em Chamas (hambúrguer de pimenta com queijo Marajó), Delírio Amazônico (hambúrguer de maniçoba e queijo Marajó), Selvagem (com queijo Marajó, jambu e molho arubá, feito de tucupi; foto) e Patupi (no pão francês, leva lascas de pato no tucupi e folha de jambu). Preço médio: R$ 20.

PREMIADO

Remanso regional