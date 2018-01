Belos balneários e ondas perfeitas para deslizar sobre o Pacífico

Famoso por apresentar as ondulações mais regulares do planeta, o litoral peruano está entre os mais desejados pelos surfistas do mundo todo. Na Costa Verde, as praias intensamente concorridas são as de La Pampilla, Makaha e Redondo. A mais desafiadora, contudo, é, sem dúvida, a de Pico Alto, em San Bartolo, onde se formam ondas superiores a 12 metros e são realizados torneios internacionais de surfe de primeira categoria. Ponto de encontro obrigatório para big riders.

Há outros belos balneários, a exemplo de La Herradura, Villa, Conchán e Mamacona. Movimentados, contam com diversificada oferta de bares, restaurantes e até discotecas. Como referência, para se chegar ao sítio arqueológico de Pachacamac percorre-se boa parte deles. Mais ao sul vêm Pulpos, El Silencio, Los Delfines, Los Pavos, Barranquito e Agua Dulce.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem também Arica, Caballeros, Señoritas, Punta Hermosa, Punta Negra, El Guayco, Punta Rocas... Algumas de areia fina e escura, outras claras e graúdas. Umas com ondas que quebram de esquerda, outras de direita, algumas em ambas as direções. Parte delas apresenta fundo de pedras e ondas médias de 2 a 3 metros de altura. Um ponto em comum: as águas salgadas peruanas são sempre frias, com temperatura em torno de 14 graus.

Sem sol. Além de frio, o litoral peruano permanece nublado a maior parte do ano. Tais características são determinadas sobretudo pela corrente de Humboldt, responsável tanto pelo resfriamento das águas como pela riquíssima variedade de vida, de lobos-marinhos à extensa diversidade de frutos do mar que fazem do Peru a terra do ceviche.

A corrente dita também o regime escasso, quase nulo, de chuvas, apesar do alto índice de umidade. E é responsável pela permanente névoa que encobre o sol. Uma dica: antes de escolher em qual pico surfar, consulte o site olasperu.com, um guia sempre atualizado sobre o tema.