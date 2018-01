Benefício para turistas em Natal

A carteirinha é gratuita mas, para adquiri-la, é preciso apresentar a passagem de avião ou ônibus ou o comprovante de reserva do hotel. Está disponível no Aeroporto Augusto Severo, nos Shoppings Midway Mall, Natal Shopping e Praia Shopping, na recepção dos hotéis conveniados e nas agências de turismo. O Passaporte Verão deve ser apresentado junto com um documento com foto na hora de pagar a conta para garantir o desconto.

O turista recebe também mapa turístico, lista dos estabelecimentos credenciados com os respectivos descontos, programação de eventos e telefones úteis. Mais sobre a cidade: http://turismo.natal.rn.gov.br.