Berço do flamenco, Sevilha vira palco da dança contemporânea A "santíssima trindade" do flamenco em Sevilha, feita de palmas, cordas e sapateado, abre espaço em novembro para a dança contemporânea. Até o dia 24 as ruas da capital andaluz viram palco do Mes de Danza, evento que celebra sua 20.ª edição com 37 espetáculos.