Berlim Bundestag bundestag.de O domo de vidro do prédio do parlamento alemão, obra da reconstrução depois da 2ª Guerra Mundial, é lindo em sua transparência e um dos melhores mirantes de Berlim. A visita é gratuita, mas requer agendamento no site. No passeio, emende uma passada pelo Portão de Brandemburgo, símbolo da cidade que fica ali pertinho. Tiergarten Na frente do Parlamento começa o principal parque de Berlim. Na linha do Ibirapuera paulistano, tem trilhas, lagos, áreas de piquenique e trechos temáticos, como o Jardim Inglês. O Palácio Bellevue, residência oficial da presidência, fica em uma das extremidades do parque, às margens do Rio Spree. Memorial do Holocausto holocaust-denkmal-berlin.de Localizado entre o Portão de Brandemburgo e a Potsdamer Platz, outro ícone berlinense, o memorial é uma sequência de blocos de concreto de alturas diferentes – de menos de 1 metro a mais de 4,5 metros – que provocam ilusões de ótica. No subsolo há uma sala com documentos e fotos. Histórias de guerra