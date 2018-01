Dormir: Nada de frigobar ou room service, mas camas confortáveis e TV de tela plana nos quatro hotéis da rede Motel One (http://www.motel-one.de/) em Berlim. A melhor localização é a do Alexanderplatz (Dircksenstrasse 36), na área comercial. Quarto para casal a € 84.

Comer: Todos devem experimentar um brunch, refeição famosa e barata nas regiões de Prenzlauer Berg e Kreuzberg. No Cafe Morgenland (Skalitzerstrasse 35; http://www.cafemorgenland.eu/), a delícia sai por € 9. O bufê tem saladas, pães, omeletes e doces. À noite, vá ao vegetariano Cookies Cream (Behrenstrasse 55; http://www.cookiescream.com/). Refeição com três pratos a € 28, sem bebidas. Gasto total: € 37.

Comprar: Para produtos locais, vá direto à eclética Berlinomat (Frankfurter Allee 89; http://www.berlinomat.com/), repleta de suvenires. Quatro ímãs com cenas de Berlim por € 16.

Curtir: No Club der Visionäre (Am Flutgraben 1; http://www.clubdervisionaere.com/), nos arredores do Rio Spree, a balada começa domingo e segue até o sol raiar. Couvert e bebidas: € 6.

Economizar: Veja a programação cultural gratuita da cidade no site http://www.berlin.admission-free.org/.

Valor total: € 143

POR € 1.000

Dormir: Astros como Tom Cruise aproveitam a classe e a discrição do Regent (Charlottenstrasse 49; www.regenthotels.com/berlin), em Gendarmenmarkt. O hotel abriga ainda o Fischers Fritz (almoço a 28, menu de dois pratos), o único duas estrelas Michelin de Berlim. Diária: € 295.

Comer: O chef Tim RaueRaue e sua mulher, a sommelier Marie-Anne, foram chamados pelo Adlon Holding Group para abrir um restaurante de inspiração asiática que pudesse ser um potencial Michelin. Surgiram o luxuoso Ma Tim Raue e o casual Uma (Behrenstrasse 72; http://www.ma-restaurants.de/). Ah, o Ma Tim Raue já tem sua estrela (menu de seis pratos: € 128).

Comprar: As lojas mais exclusivas da cidade estão escondidas nos bairros, como a über chique butique subterrânea Apartment (Memhardstrasse 8; http://www.apartmentberlin.de/). Uma viseira de couro de Rick Owens custa € 110.

Curtir: Corra para o Bar Tausend (Schiffbauerdamm 11; http://www.tausendberlin.com/). Entrada a € 10, mais € 10 por um drinque do premiado Mario Grunfelder.

Gastar: Faça um tour com a GoArt! (http://www.goart-berlin.de/), capaz de abrir as portas das galerias e das coleções particulares mais cobiçadas. Duas horas por € 170.

Valor total: € 751