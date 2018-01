Berlim, por Gui Boratto

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o produtor e DJ Gui Boratto, é o lugar mais interessante do planeta em termos de vida noturna. "Talvez porque tenha vindo do comunismo, é uma cidade mais voltada para a cultura que para o consumismo", arrisca. "A programação musical e a galera são incríveis. Berlim representa hoje o que Londres era há 15 anos."

A maioria dos clubes se concentra no lado oriental, perto do antigo muro, e costuma cobrar uma média de 10 de entrada. No bairro de Friedrichshain, próximo à estação de trem Ostbahnholf, Boratto indica uma parada estratégica no Panorama Bar. "De manhã, a pista ainda está animada", conta. "Eles abrem e fecham as persianas: a luz natural entra em flashes, piscando. As pessoas ficam malucas."