Bíblia do luxo inclui mais um brasileiro

Deitado sobre os lençóis de algodão 300 fios ou à sombra do jasmim perfumado da varanda, a vista será agraciada pela Baía de Guanabara. Ou pelo pôr do sol nas montanhas da Tijuca. No restaurante, uma refeição francesa. Por todos os lados, decoração ecochique à brasileira. Detalhes assim fazem do Hotel Santa Teresa, no Rio, o mais novo queridinho da associação Relais & Châteaux, referência da hospedagem de luxo.

O Santa Teresa entrou para a edição 2011 do Relais & Châteaux Guide, que guia viajantes por 500 hotéis em 60 países. São empreendimentos de alto nível, que além de cinco estrelas têm "cinco Cs": cortesia, charme, caráter, calma e cozinha. Visite os jardins: 360º.

Os produtos e serviços ultrapersonalizados do Santa Teresa contaram pontos na avaliação do guia. "Conhecemos todos os hóspedes pelo nome, sabemos exatamente de que eles gostam", conta o gerente-geral do hotel, Juan Sander. "Também temos caráter, ou seja, a personalidade do Rio."

Situado em uma fazenda colonial, em Santa Teresa, o hotel tem design tropical inspirado nas épocas áureas do café e do cacau, assinado por nomes como Sergio Rodrigues e Rock Lane. É elegante - e ecológico - no uso de ardósias, madeiras vermelhas e fibras da bananeira. E sofisticado no restaurante Térèze, do chef Damien Montecer.

Fazer parte de uma das publicações mais famosas do mundo aumenta a expectativa de receber novos clientes. "Hoje, 15% de nossas reservas são feitas por meio do sistema do Relais & Châteaux", afirma Sander. A estimativa para 2011, segundo ele, é ultrapassar os 30%. A diária para casal custa a partir de R$ 750, com café.

Estreantes. O Santa Teresa é o único brasileiro entre os 36 empreendimentos que foram incluídos na edição 2011 do guia. A América Latina tem outros três representantes: Villa Maria Cristina, no México; Inkaterra La Casona, no Peru; e Lapostelle Residence, no Chile. Países como Estônia, Sri Lanka, Vanuatu e Laos são estreantes na publicação.

Segundo o presidente do Relais & Châteaux, Jaume Tàpies, o Brasil tem pelo menos outros dois hotéis que devem entrar na associação a partir de 2012 - um deles é a Pousada Maravilha, em Fernando de Noronha. "E há outras quatro descobertas na hotelaria brasileira", revela. "Vamos avaliar." Informações sobre os associados: relaischateaux.com.

Charme e conforto em Santa Catarina e na Bahia

Dois hotéis brasileiros já são Relais & Château. O Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina, tem 25 bangalôs com jacuzzi e vista para o mar. O resort também

investe na gastronomia, com o chef Laurent Suaudeau. Diárias a partir de R$ 1.490. Site. Já a Pousada Estrela d’Água, em Trancoso (BA), é para quem busca privacidade: as suítes têm piscina e pátio murado. Diária desde R$ 760. Mais: estreladagua.com.br.

