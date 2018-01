Big Apple sem transporte, mas cheia de agito

O mais popular dos passes de Nova York é o City Pass (citypass.com/new-york). Depois de usá-lo a primeira vez, o tíquete vale por nove dias - entre as atrações, Empire State (foto), MoMA, Guggenheim, Metropolitan e navegação até a Estátua da Liberdade e Ellis Island. Preço: US$ 89 para adultos ou US$ 64 para crianças. Já o New York Pass (newyorkpass.com), de proposta semelhante, tem opções de 1 a 7 dias - mas os preços (a partir de US$ 80) não são tão atrativos.

Vale a pena se...

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

For marinheiro de primeira viagem na Big Apple e quiser conhecer as principais atrações, já que a soma dos valores das entradas para adultos com o City Pass em todos esses pontos turísticos é de US$ 117,62 (R$ 203).

Não vale a pena se...

Quiser conhecer apenas três das atrações contempladas ou tiver pouco tempo na metrópole.