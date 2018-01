Bikes compartilhadas em Moscou e mais dicas rápidas de turismo pelo mundo

Brasil em verso nas terras d'além mar

A poesia brasileira invade Portugal até 31 de julho, no encerramento do Ano do Brasil em Portugal. Entre poetas, artistas plásticos, designers e acadêmicos, 66 representantes nacionais expõem trabalhos em torno da palavra - e também da sua ausência, na exposição de poesia visual Obranome III, no Mosteiro de Alcobaça, a 90 quilômetros de Lisboa. Na programação, trabalhos de Arnaldo Antunes, Waltércio Caldas e Siron Franco.

RÚSSIA

Moscou na onda das bikes compartilhadas

Outrora epicentro do comunismo, a Praça Vermelha foi o primeiro ponto a receber o sistema de bicicletas compartilhadas de Moscou, inaugurado no início do mês. São 220 bikes disponíveis para moradores e turistas, por a partir de 100 rublos (R$ 6) por dia. A primeira meia hora é grátis. Em breve, o site do projeto (velobike.ru) ganhará versão em inglês.

AVENTURA

Rafting na companhia de seu cãozinho

Nada melhor que ter seu melhor amigo ao lado em um rafting - mesmo que ele tenha quatro patas. A brincadeira com adrenalina canina pode ser feita em família no Sítio Canoar, em Juquitiba, a 70 quilômetros da capital. O pacote para seis participantes mais um pet sai por R$ 450. Caso não tenha um, a empresa empresta a dócil labradora Pitanga. Reservas: canoar.com.br.

INTERIOR 1

Para ver a lua bem de pertinho

Que tal dar um tempo na correria e observar um pouco mais o céu? Você pode fazer isso no programa Espiando a Lua na Luneta, marcado para 13 de julho em Cunha, a 233 quilômetros da capital. As montanhas da Serra do Mar servirão como base do Observatório Astronômico do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que instalará ali seus telescópios e dará explicações gratuitas sobre a lua crescente. Mais informações: (12) 3111-1530.

INTERIOR 2

Em Brotas, festas juninas com bônus

Famoso por sua nascente com areias que emitem sons quando pisadas, o Areia que Canta Hotel Fazenda (areiaquecanta.com.br), em Brotas, festeja São João no dia 22 com fogos, baile e a tradicional costela de chão. Ali pertinho, o Hotel Fazenda Primavera da Serra (primaveradaserra.com.br), além do arraiá entre os dias 21 e 23, abrirá sua famosa pista off-road para farras 4x4.

PANTANAL

A hora de ver onças num safári

A estação seca facilita a observação da bela - e temida - onça-pintada no Pantanal. O Onçafari, realizado no Refúgio Ecológico Caiman (MS), já mapeou em seus arredores mais de 50 desses animais, que cada vez mais se acostumam a serem observados. Diárias a partir de R$ 2.300. Mais no site caiman.com.br.