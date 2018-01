Ilustres, não é preciso ser milionário para fazer viagem de rico. Aprendam: por definição, viajar é viver temporariamente acima das suas posses! Mesmo se fizer uma viagem contando tostões, você vai gastar muito mais do que se tivesse ficado em casa. Alguma extravagância você precisa fazer! Aceita uma sugestão? Passe a última noite num hotel bem mais caro do que você está acostumado: vai parecer que você fez a viagem inteira no luxo. Se não der, pelo menos passe no melhor hotel para tomar um drinque. Vão ser os 10 ou 15 dólares mais bem investidos da viagem. Às vezes o caro sai barato!"