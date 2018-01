Black Friday 2017: turismo também tem descontos

Atualizado no dia 23 de novembro, às 19h

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No calendário brasileiro desde 2011, a Black Friday, dia mundial de descontos em produtos e serviços, ocorre este ano no dia 24 de novembro. Mas, ao menos no setor de viagens, muitas das promoções devem durar a semana toda – e até o mês todo.

Há opções para todo tipo de demanda viajante e boas promoções para fechar a próxima vigem, incluindo períodos festivos. Selecionamos algumas delas e dicas para não cair em pegadinhas.

PASSAGENS

Um levantamento exclusivo para o Estado feito pelo buscador de viagens Kayak indica que os preços das passagens aéreas estão mais baratas em novembro do que em outubro. Ou seja, as companhias baixaram os preços antes dos voos antes da Black Friday. Entre os destinos com mais variação de preço, Los Angeles se destaca: R$ 3.830 este mês contra R$ 5.125 em outubro, na busca por um mesmo período. Ilhéus, na Bahia, teve queda de 9% e Miami e Londres de 7%.

A Azul divulgou na quinta, 23, sua Black Friday: quem utilizar o código promocional da companhia, terá 20% de desconto na tarifa das passagens aéreas para destinos nacionais - válidas entre fevereiro e março de 2018. A operadora Azul Viagens promete descontos de 20% na compra de pacotes para o verão, enquanto o programa TudoAzul dará 50% de bônus na transferência de pontos de parceiros da empresa.

A Gol, que deu descontos no fim de semana em passagens para todos os trechos (com exceção de Fernando de Noronha, Paraguai, República Dominicana e Bolívia), também deverá ter promoções, assim como a Latam e a Avianca.

Já para quem quer viajar de ônibus, o ClickBus oferecerá no mínimo 20% de desconto em todos as passagens e, em alguns trechos até 80%. Entre eles, São Paulo-Rio de Janeiro: as passagens cairão de R$ 94 para R$ 56, segundo a empresa. A promoção vale a partir do dia 23 à noite.

HOSPEDAGENS

Grande parte dos hotéis brasileiros estendeu a promoção e fará a Black Week, a semana que vai do dia 20 ao dia 26. O Rio Quente Resorts, em Goiás, dará descontos a partir de 25% nas diárias até julho de 2018 - para poder participar antes do dia 24 de novembro, é preciso de cadastrar no site até o dia 21. Já o resort Costa do Sauipe, na Bahia, tem promoções de até 20% entre 17 a 26 de novembro. No interior de São Paulo, o Hotel Fazenda Capoava dará 30% de desconto nas diárias de alguns fins de semana de novembro a dezembro: de R$ 2.574 para R$ 1.802 o casal, com pensão completa.

Com hotéis no Brasil e no exterior, a rede Pestana dará descontos de 40% em seis de suas unidades no País (Bahia Lodge, Convento do Carmo, Curitiba, Rio Atlântica, São Luis e São Paulo) entre 20 e 27 de novembro. Fora, o hotel do jogador Cristiano Ronaldo, Pestana CR7, promete desconto de 19% na diária da unidade de Lisboa e 23% na unidade de Funchal.

O Royal Palm Plaza, em Campinas e Indaiatuba, entra na Black Week do dia 20 a 24, com até 35% de desconto no resort Royal Palm Plaza (o valor padrão das diárias em fins de semana foras da promoção é de R$ 680,50 por pessoa, sem taxas) e no seu hotel boutique The Palms. Se a ideia for o litoral paulista, a Rede Beach anunciou até 30% de descontos nas diárias dos hotéis em Maresias e Águas de São Pedro no Natal e em janeiro, e Cambury em janeiro.

Para se hospedar em outros Estados, o Slaviero está entre os hotéis com promoções em cidades como Maceió, Balneário Camboriú, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Cuiabá. Serão de 25% sobre as tarifas (sem contar as taxas) para todos as unidades, com exceção do Slaviero Fast Sleep. Mas nele, a promoção será apenas no dia 24 de novembro.

A agência de viagens online Hotel Urbano já está em clima de Black Friday, com descontos de até 40% durante todo o mês de novembro em reservas em destinos nacionais e internacionais. Já a agência Zarpo oferecerá pacotes nacionais e internacionais com até 50% off. As duas afirmam que as promoções incluirão datas festivas como Natal e ano-novo.

PACOTES

A CVC oferecerá durante toda a semana da Black Friday até 30% de desconto para cruzeiros da Costa Cruzeiros e Pullmantur e descontos em destinos como Punta Cana: para o Natal, sai a partir de R$ 7.568 para o primeiro passageiro e R$ 5.298 para o segundo (inclui sete noites de hospedagem com all inclusive e traslado, além do aéreo). No Submarino Viagens, quatro noites em Maceió sai por R$ 784 por pessoa (inclui aéreo e hospedagem). Mochilão está entre as opções promocionais da CI Intercâmbio, que começa a valer a partir do dia 21 de novembro. Nela, oito noites entre Argentina e Chile (hospedagem em hostel) sai de US$ 744 por US$ 670.

Se sua intenção for estudar, a Experimento dará desconto nos pacotes de intercâmbio para Toronto e Vancouver: R$ 3.422 e R$ 6.051, respectivamente, para duas semanas de curso de inglês (redução de R$ 250, em média, do valor padrão).

OUTROS

Bagagens, câmbio e lojas queridinhas dos brasileiros no exterior também podem garantir economia ao viajante. A Samsonite anunciou que dará até 70% de desconto em diversos modelos no dia 24 de novembro. Em Miami, nos Estados Unidos, o centro comercial Aventura Mall reúne marcas famosas que abrirão mais cedo no dia 24, entre elas a Guess (terá descontos de até 50%), Swarovski (na compra de um produto, desconto de 50% no segundo) e Ted Baker (até 50% de desconto). Já a famosa Macy’s também está se preparando para a data, fique de olho: bit.ly/macysBF.

Na área do câmbio, que costuma preocupar bastante quem quer economizar, a Confidence oferecerá condições especiais 9não divulgou quais nem valores) do dia 20 ao dia 27 de novembro para quem quiser comprar qualquer moeda de seu portfólio - vale para operações em lojas físicas, por telefone e online. A Ourominas promete redução das taxas de comissionamento na compra de dólar, euro e libra entre os dias 21 e 24, mas também não disse de quanto será essa redução.

CUIDADOS NA HORA DA COMPRA

O Procon-SP orienta o consumidor a definir previamente o que quer comprar para não estourar o orçamento. Entrar antes nos sites para comparar preços durante a Black Friday também ajuda a saber qual desconto realmente vale a pena. Outra passo importante: conheça a reputação do fornecedor – o Procon tem uma lista dos sites não recomendados: bit.ly/listacilada – e se ele tem representação no Brasil, só assim será possível reclamar caso algo dê errado. Por fim, em casos de arrependimento, é possível desistir da compra online do produto em até 7 dias a partir da data de compra ou entrega.

VÍDEO: POR QUE NO AEROPORTO É MAIS CARO?