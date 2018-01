É provável que o americano John Singer Sargent jamais tenha sonhado com tal deferência. Até meados de maio, seu quadro mais importante, As Filhas de Edward Darley Boit (1882), ficará exposto no Museu do Prado, em Madri, ao lado de sua fonte de inspiração, a obra-prima As Meninas (1656), do espanhol Diego Velázquez.

Bagagem tarifada no Brasil?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A criação de taxas para bagagem foi discutida no Fórum Panrotas. O presidente da WebJet, Julio Rudge Perotti, quis saber de Solange Vieira, da Anac, se o País poderia adotar regras como as europeias. Ela respondeu: "Buscamos o caminho do meio e ainda é aquele que protege o consumidor."

Blog. Dicas e bastidores das viagens da nossa equipe

blogs.estadao.com.br/viagem

Twitter. Notícias em tempo real do mundo turístico

twitter.com/viagemeaventura