As monumentais pirâmides de Teotihuacán, nos arredores da Cidade do México, ganharam a companhia de coloridíssimos balões de ar quente para celebrar a chegada da primavera. E aos pés da Pirâmide do Sol, turistas crentes no poder de purificação do local participaram de rituais para energizar corpo e alma.

Opções de turismo solidário pelo mundo

Que tal deixar de lado hotéis de luxo e optar pelo volunturismo nas suas férias? Qualquer um pode ajudar em projetos sociais brasileiros ou do exterior. Segundo Gisele Mainardi, da CI, é comum que voluntários fiquem quatro semanas em um programa e depois partam para seu próprio mochilão.

