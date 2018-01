A Polícia Federal em São Paulo ampliou o horário de atendimento para a emissão de passaportes no posto do bairro da Lapa. O atendimento será ampliado para o período das 7 às 19 horas. O funcionamento do posto do Shopping ABC foi estendido nos próximos cinco sábados - das 10 às 20 horas. Com o novo horário, surgiram vagas para agendamento na página da Polícia Federal na internet (www.dpf.gov.br).

Ecoeventos em Nova York

Shows, peças e exposições pipocam por Nova York para celebrar o Dia da Terra, comemorado na quinta-feira, dia 22. Um grupo colocou a mão na massa e fez um mutirão de limpeza

no Parque Jamaica Bay.

