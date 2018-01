Blog Blog. Dicas e bastidores das viagens da nossa equipe Twitter. Notícias em tempo real do mundo turístico

vai receber turistas

A partir do próximo mês, mais um patrimônio histórico do Rio passará a abrir as portas aos visitantes. Trata-se do Palácio da Conceição - e sua fortaleza -, construído no século 18, no morro de mesmo nome, para servir de residência ao primeiro bispo do Brasil. Visitas guiadas, para grupos de até 25 pessoas, já podem ser agendadas para o período de 3 de outubro a 8 de dezembro pelo e-mail palaciosdorio@gmail.com.