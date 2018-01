Blog Imagens da vida pantaneira Foram sete dias em meio ao Pantanal. Uma oportunidade das crianças e adolescentes da Casa Taiguara (casataiguara.org.br) conhecerem uma realidade diferente da sua. As histórias tristes de abandono e violência ficaram para trás. As grandes preocupações durante os dias na Fazenda Santa Sophia eram andar a cavalo, acompanhar os peões na lida com o gado, tomar banho de rio? Como saldo, lembranças felizes e muitas, muitas fotos.