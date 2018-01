Boas atrações em câmera lenta

Vicky e Cristina seguem o roteiro acelerado de Woody Allen e passam tão rápido por alguns pontos que nem conseguem reparar nos detalhes. Com calma, conheça mais sobre as principais atrações turísticas visitadas pelas amigas. Sagrada família O templo começou a ser erguido há 126 anos e até hoje não foi terminado. Principal trabalho de Antoni Gaudí (1852- 1926), a construção fascina pela forma cônica das torres e pela diferença de estilos entre as fachadas - no filme, as amigas clicam a face do Nascimento, única feita sob a supervisão do catalão. Site: www.sagradafamilia.cat. Fundação Joan Miró Foi a primeira instituição pública da cidade a incentivar a arte contemporânea. O prédio tem formas e linhas retas, inspiradas na arquitetura mediterrânea, e área para mostras. Site: fundaciomiro-bcn.org. Parc de Mont Juic O parque abriga a Fundação Miró e muitas outras atrações, como o Castell de Montjuic (www.bcn.cat/castelldemontjuic), localizado no alto de um monte. Para chegar até lá, use teleférico ( 15 ou R$ 42, ida e volta). No topo, aprecie a vista e visite o museu com acervo militar. Tibidabo Amusement Park É o mais antigo parque de diversões de Barcelona - inaugurado em 1889 - e tem como símbolo a roda-gigante. Do topo é possível ver toda a cidade. Ingressos a 24 (R$ 68). Para usar só algumas atrações, pague 2 (R$ 5) cada. Informações: www.tibidabo.es.