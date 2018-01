Boas compras em um duty free a céu aberto

A Ilha de Sint Maarten/Saint Martin - com suas centenas de lojas de eletrônicos, perfumes e grifes internacionais - é absolutamente livre de impostos. Um imenso duty free a céu aberto. Tanto que os navios de cruzeiro que aportam por lá estendem a escala em uma hora, para os passageiros poderem percorrer com calma o comércio.

A dica é fazer compras no lado holandês, onde a moeda utilizada é o dólar, de câmbio mais favorável para brasileiros que o euro, usado na parte francesa. Os melhores pontos estão em Philipsburg, capital "holandesa", com 30 mil habitantes. Na Frontstreet, rua principal, as lojas ficam ao longo de dois quilômetros e os produtos têm preço até 50% menores que no Brasil. Pechinchar compensa - quase tudo sai por preços mais baixos do que o das etiquetas.

Marigot, capital "francesa", é o endereço de grifes e lojas mais sofisticadas. Alguns itens expostos, verdade seja dita, podem derreter seu cartão de crédito. Mas valem a pena na comparação com o Brasil.

Se quiser fazer compras na região, siga para a Feira de Artesanato de Saint Martin, na praça central. As cerca de cem barracas instaladas por lá são ótimas para lembrancinhas. Camisas e bolsas custam entre US$ 5 e US$ 15 (R$ 9 a R$ 27). Os vendedores, nesse caso, aceitam dólar, para competir com o comércio da parte holandesa.

Outra característica é que, por causa da diferença entre moedas, muitos moradores procuram trabalhar no lado francês da ilha - com salários até três vezes mais altos - e morar na parte holandesa, onde pagam menos por produtos e serviços.