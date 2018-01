Boas-vindas

Os primeiros dias são de descoberta - comece por três passeios tão básicos quanto reveladores. A pé rumo a ruínas de antigos fortes; de 4x4 até as praias mais escondidas; e de barco para ver Noronha de outra perspectiva. Depois, escolha aonde voltar

Caminhada histórica

É na Vila dos Remédios que se encontra boa parte dos sítios históricos da ilha, que foi fortificada em dez pontos, no século 18. Do centro, passe pelas ruínas do Forte dos Remédios, pela Igreja Nossa Senhora dos Remédios (foto), pelo Palácio São Miguel e pelo museu com relíquias locais

O barquinho vai

De barco, o turista vê todas as praias do Ilhatur por outro

ângulo, em 3 horas - como a Praia da Biboca, onde fica o "urro do leão" (na verdade, o som da batida das águas do mar nas fissuras da rocha). Em alguns pontos, é possível mergulhar. Golfinhos acompanham a embarcação em vários trechos

Ilhatur

É a maneira mais rápida de conhecer Noronha. Carros 4X4 cortam estradas de terra para apresentar aos turistas cada canto da ilha. As paradas, para caminhadas, cliques e mergulhos, são rápidas. O tour termina no mirante do Boldró, para ver o sol cair atrás do Morro Dois Irmãos