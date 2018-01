Bogotá: cidade das igrejas

Bogotá é a capital financeira e administrativa da Colômbia, mas bem que poderia ser considerada capital ecumênica, dada a profusão de igrejas que há por lá. São cerca de 900 templos católicos, religião majoritária no país. Aliás, visitei o local uma semana antes da visita do Papa Francisco – vi o catolicismo estampado em cada canto da cidade, e deu para perceber o quanto a presença do líder religioso mexeu com os ânimos da população.

Ainda que a intenção não seja um passeio religioso, algumas igrejas valem a visita pela grande bagagem arquitetônica e histórica que carregam, sobretudo as da região central. Na Praça Simón Bolívar, por exemplo, fica a Catedral Primada de Bogotá, a mais importante da cidade. Inaugurada em 1823, está localizada entre a Câmara dos Deputados e o Palácio de Justiça, e demonstra, como dizem os guias turísticos, o “quarto poder” colombiano: a religião, que ainda tem forte papel em decisões políticas e sociais no país.

Também no centro de Bogotá está a Igreja Nossa Senhora do Carmo, cujo exterior é todo em listras vermelhas e brancas, com detalhes em dourado. Já a Igreja da Candelária, que dá nome à região, é mais simples por fora, mas em seu interior há uma intensa mistura de detalhes em vermelho e imagens de santos nas paredes e no teto.

O ponto mais alto. Se não havia sentido fortes efeitos da altitude desde a minha chegada, ao subir ao Cerro Monserrate (monserrate.com) a situação mudou – afinal, são 3.152 metros de altitude. É quase impossível não se pegar respirando mais forte a fim de inspirar um ar que parece não chegar aos pulmões, enquanto o passo fica mais lento e a cabeça, já tonta, começa a doer. Mas a vista compensa tudo.

Na parte mais alta do cerro está o Santuário Monserrate, construído em 1920. O local ganhou esse nome porque a primeira capela estava consagrada a Nossa Senhora da Cruz de Monserrate. Do Cerro é possível ver toda Bogotá, de seus prédios mais altos a seus parques e praças.

O acesso ao morro pode ser feito por meio de teleférico e funicular ou a pé. A caminhada dura cerca de três horas e, apesar de cansativa (além de tudo, lembre-se da altitude), muitas pessoas fazem o trajeto para pagar promessas, como ocorre na cidade de Aparecida (SP). As tarifas para usar o teleférico ou funicular variam entre 11 e 20 mil pesos colombianos (de R$ 12 a R$ 22), a depender do dia e horário. Há descontos para idosos e é permitido levar animais mediante o pagamento de uma taxa extra.

Além do Santuário, o Cerro também abriga dois restaurantes, uma feira livre (onde é possível comprar lembrancinhas e artesanatos) e uma fonte. De lá, também é possível ter uma vista distante da diminuta réplica do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, esculpida por Luis Carlos Quintero em 2014, que aparece na abertura de Narcos.