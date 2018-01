Bohemia aos 160 anos

A interatividade dá o tom do passeio pelo Centro Cervejeiro, caso do mapa-múndi digital que permite conhecer os tipos da bebida produzidos ao redor do globo. Embora exista um percurso estabelecido, com monitores espalhados, a visita não é guiada - está mais para passeio em um museu.

Conhecer o processo de produção e, claro, degustar também fazem parte do programa. Que termina em um empório e um Boteco Bohemia, onde os tipos de cerveja podem ser harmonizados com comida. A visita precisa ser agendada no site bohemia.com.br e custa R$ 19,50.