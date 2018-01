Bom dia, Vietnã

Vai conhecer a atual capital, Hanói? Siga até as montanhas de Sapa, onde campos de arroz em cascata formam paisagens exuberantes. Aproveite para caminhar, passar por vilarejos de diversas etnias e terminar a noite na casa de uma dessas famílias. De volta a Hanói, seguindo em direção ao mar, passe a noite em um barco e conheça as centenas de formações rochosas da Baía de Halong.

Na região central, a antiga capital Hue - coração histórico do Vietnã - tem os templos, palácios e túmulos mais bonitos do país. Pérolas da arquitetura oriental, os edifícios foram erguidos pelos imperadores da dinastia Nguyen, que dirigiu o país de 1802 a 1945. Siga até Hoi An, uma antiga cidade portuária que teve seu rio assoreado e, por isso, foi esquecida por mais de um século, até voltar a ganhar vida com o turismo.

A cidade mais conhecida no exterior é a antiga Saigon, hoje chamada de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder da reunificação. Capital do então Vietnã do Sul, Saigon testemunhou de perto a guerra contra os Estados Unidos e guarda as marcas (bem preservadas) deste passado.

O local que melhor representa a guerra fica a algumas horas da cidade. A rede de túneis de Cu Chi facilitou o controle vietcongue de uma grande área rural que ficava a apenas 30 quilômetros de Saigon (debaixo do nariz dos soldados norte-americanos) e sintetiza a tenacidade dos vietnamitas.

O Vietnã tem praias, montanhas e caminhadas para quem não abre mão de natureza. Tem uma comida sofisticada, em que receitas milenares receberam toques nos ingredientes e no preparo pela colonização francesa. E tem oferta de massagens de todo o tipo e preço. A viagem apenas começou.