Bom velhinho cai na água No Acqua Mundo, no Guarujá, o Papai Noel deixou de lado o trenó e as renas para ficar pertinho de tubarões, arraias e cardumes de peixes. O bom - e destemido - velhinho mergulha nos grandes tanques sob o olhar atento da garotada. As apresentações começam hoje e seguem até 10 de janeiro, sempre em dois horários: às 13 e às 19 horas. O ingresso custa R$ 20 para adultos e R$ 12 para crianças de até 12 anos. Informações: (0--13) 3398-3000.