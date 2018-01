Bonnie Tyler cantará 'Total Eclipse of the Heart' durante eclipse no Caribe

Um eclipse no Hemisfério Norte. Um navio. Um hit dos anos 80.

Esse raro fenômeno pop estará unido na segunda-feira, dia 21 de agosto. A empresa de cruzeiros Royal Caribbean convidou a cantora Bonnie Tyler, do hit Total Eclipse of the Heart, para cantar em seu navio durante o eclipse, que será visto com totalidade nos Estados Unidos.

Nomeado Total Eclipse Cruise, o roteiro foi criado com o objetivo de oferecer uma visão única do fenômeno natural, um dos mais esperados nos Estados Unidos. O navio Oasis of the Seas, um dos mais modernos e luxuosos da companhia (com tirolesa, teatro aquático ao ar livre e parede de escalada), parte do Porto Canaveral, na Flórida, domingo (20), e passará por ilhas como St. Maartin, St. Thomas e Bahamas ao longo de sete noites.

Bonnie Tyler se apresentará na segunda noite, durante a navegação, às 13 horas no horário local (14 horas no horário de Brasília).

No Brasil, o fenômeno será visto apenas parcialmente em cidades do Norte e Nordeste (São Paulo e Rio, portanto, não poderão observar o eclipse).

Se você não é um dos felizardos que estará em uma das 2.700 cabines do navio, sem problemas: dá para acompanhar tudo pela transmissão ao vivo que a companhia fará em sua conta do Instagram (@royalcaribbean). Aproveite e siga o Viagem por lá também: @viagemestadao.

