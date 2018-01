Bons de compras. Em Paris ou Nova York

Grandes lojas americanas? Lá estamos nós – e em peso. Multimarcas de luxo na Europa? Idem. Em algumas cidades, parecemos onipresentes nesses centros de compras. Tanto que eles já se acostumaram a nos vender também malas novas, para acomodar a quantidade de itens recém-adquiridos.

Dados de órgãos oficiais de turismo confirmam nossa animação com as sacolas. Nada de Empire State, Estátua da Liberdade ou algum outro clássico nova-iorquino. A maioria dos brasileiros (96%) visita a cidade tendo como objetivo principal fazer compras. Pelo menos é o que revelou uma pesquisa encomendada recentemente pelo NYC & Company. Outra constatação do mesmo estudo: em geral, já saímos daqui sabendo os itens nos quais queremos investir – e onde encontrar esses produtos. E não costumamos deixar o cartão de crédito descansar.